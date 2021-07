Inghilterra-Ucraina | 9 arresti a Londra tra tifosi e polizia dopo la partita

Advertising

SkySport : UCRAINA-INGHILTERRA 0-4 Risultato finale ? ? #Kane (4') ? #Maguire (46') ? #Kane (50') ? #Henderson (63') ? Euro 20… - DiMarzio : #Euro2020 | L'#Inghilterra batte l'#Ucraina e vola in semifinale - repubblica : Ucraina-Inghilterra 0-4: Kane trascina i Tre Leoni in semifinale - camillxgolden : RT @HStylesItalia: Harry ieri sera con una fan alla partita Inghilterra-Ucraina!?????? - Italia_Notizie : Europei, a Roma due inglesi denunciati nella giornata di Ucraina-Inghilterra e 50 respinti. Controlli in tutta la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Ucraina

ROMA. È trascorsa senza criticità la giornata che ha visto Roma sede della semifinale di Euro 2020 tra le nazionali died. Il piano di ordine pubblico, concertato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura, ed attuato con ordinanza del Questore di Roma, che ha ...LE PAGELLE(0 - 4)/ Voti partita, Euro 2020: Kane insaziabile IL SECONDO TEMPO Nella Spagna entra Dani Olmo per Sarabia. Pedri per Morata che calcia al volo, para facile Sommer. ...Felix Brych dirigerà Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020. Il fischietto tedesco impegnato senza sosta dal designatore Rosetti, visto che oltre a due gare della fase a gironi, ha già fischiato in Be ...Si tratta dello stesso arbitro che arbitrò la finale di Champions giocata a Cardiff tra Juventus e Real Madrid.