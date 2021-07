Imporre una cultura ottiene l’opposto (Di domenica 4 luglio 2021) L’aggressione era avvenuta un sabato sera di un paio di settimane fa alla Fara di Bergamo Alta. Un ragazzo omosessuale minorenne era stato aggredito e picchiato da un 20enne. Dopo un’indagine il responsabile è stato riconosciuto e arrestato dai Carabinieri: si tratta di un giovane con già precedenti alle spalle e che aveva obbligo di firma per un altro reato compiuto. La cronaca in queste settimane recenti ha registrato un incremento di episodi di intolleranza contro persone omosessuali e viene quasi automatico spiegare questa recrudescenza con le polemiche insorte attorno al ddl Zan, ovvero la legge contro l’omotransfobia. Ci diranno le autorità giudiziarie se quello accaduto alla Fara va ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 4 luglio 2021) L’aggressione era avvenuta un sabato sera di un paio di settimane fa alla Fara di Bergamo Alta. Un ragazzo omosessuale minorenne era stato aggredito e picchiato da un 20enne. Dopo un’indagine il responsabile è stato riconosciuto e arrestato dai Carabinieri: si tratta di un giovane con già precedenti alle spalle e che aveva obbligo di firma per un altro reato compiuto. La cronaca in queste settimane recenti ha registrato un incremento di episodi di intolleranza contro persone omosessuali e viene quasi automatico spiegare questa recrudescenza con le polemiche insorte attorno al ddl Zan, ovvero la legge contro l’omotransfobia. Ci diranno le autorità giudiziarie se quello accaduto alla Fara va ...

