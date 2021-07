Il premier del Lussemburgo colpito dal Covid ricoverato in ospedale (Di domenica 4 luglio 2021) Le sue condizioni sono peggiorate tanto da indurre il ricovero, che sembrerebbe però solo precauzionale. Il primo ministro lussemburghese, Xavier Bettel, risultato positivo al coronavirus la scorsa ... Leggi su globalist (Di domenica 4 luglio 2021) Le sue condizioni sono peggiorate tanto da indurre il ricovero, che sembrerebbe però solo precauzionale. Il primo ministro lussemburghese, Xavier Bettel, risultato positivo al coronavirus la scorsa ...

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia, positivo il premier del Lussemburgo... Non è mica quello che ha convinto tutti (mano sulla spalla) ad a… - Corriere : Giappone, la proposta del premier: «Settimana lavorativa di 4 giorni, così aiutiamo le famiglie» - Giorgiolaporta : Se #Conte non ha visione politica, #Grillo dovrebbe spiegare come mai lo abbia indicato come Premier. Fino a 3 mesi… - zazoomblog : Il premier del Lussemburgo colpito dal Covid ricoverato in ospedale - #premier #Lussemburgo #colpito #Covid - EneaMelandri : RT @Miti_Vigliero: Premier del Lussemburgo Xavier Bettel, risultato positivo al coronavirus il 27 giugno, è stato ricoverato oggi in ospeda… -

Ultime Notizie dalla rete : premier del Il premier del Lussemburgo colpito dal Covid ricoverato in ospedale Il governo del Lussemburgo parla di una serie di test e analisi a cui il premier si è sottoposto in queste ore. Bettel resterà in osservazione per 24 ore, salvo diversa indicazione dei medici. Era ...

Calciomercato, niente Serie A - Idea per Ancelotti a Madrid Niente Serie A per Donny van de Beek, centrocampista olandese del Manchester United che potrebbe anche finire nell'affare Varane La prima stagione in Premier League di Donny van de Beek non ha certamente soddisfatto le aspettative. Il centrocampista olandese è ...

Covid: il premier del Lussemburgo ricoverato 'per precauzione' ANSA Nuova Europa Il premier del Lussemburgo colpito dal Covid ricoverato in ospedale Le sue condizioni sono peggiorate tanto da indurre il ricovero, che sembrerebbe però solo precauzionale. Il primo ministro lussemburghese, Xavier Bettel, risultato positivo al coronavirus la scorsa se ...

Calciomercato, niente Serie A | Idea per Ancelotti a Madrid Niente Serie A per Donny van de Beek, centrocampista olandese del Manchester United che potrebbe anche finire nell'affare Varane ...

Il governoLussemburgo parla di una serie di test e analisi a cui ilsi è sottoposto in queste ore. Bettel resterà in osservazione per 24 ore, salvo diversa indicazione dei medici. Era ...Niente Serie A per Donny van de Beek, centrocampista olandeseManchester United che potrebbe anche finire nell'affare Varane La prima stagione inLeague di Donny van de Beek non ha certamente soddisfatto le aspettative. Il centrocampista olandese è ...Le sue condizioni sono peggiorate tanto da indurre il ricovero, che sembrerebbe però solo precauzionale. Il primo ministro lussemburghese, Xavier Bettel, risultato positivo al coronavirus la scorsa se ...Niente Serie A per Donny van de Beek, centrocampista olandese del Manchester United che potrebbe anche finire nell'affare Varane ...