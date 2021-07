Il papà di Pierpaolo Pretelli si complimenta con Elisabetta Gregoraci: Scoppia il putiferio (Di domenica 4 luglio 2021) . Cosa è successo? Certi triangoli sono duri a morire… e così, a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, si continua a parlare di quello che coinvolge Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi. Tutta colpa dei genitori del prossimo concorrente di Tale e Quale Show che, a quanto pare, non hanno ancora dimenticato l’ex moglie di Flavio Briatore. La famiglia Pretelli ha sempre sostenuto la Gregoraci nella Casa più spiata d’Italia e ancora oggi continua a farlo mancando così di tatto nei confronti della Salemi. Ma cosa è successo questa volta? Bruno, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 luglio 2021) . Cosa è successo? Certi triangoli sono duri a morire… e così, a distanza di mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, si continua a parlare di quello che coinvolge, Giulia Salemi. Tutta colpa dei genitori del prossimo concorrente di Tale e Quale Show che, a quanto pare, non hanno ancora dimenticato l’ex moglie di Flavio Briatore. La famigliaha sempre sostenuto lanella Casa più spiata d’Italia e ancora oggi continua a farlo mancando così di tatto nei confronti della Salemi. Ma cosa è successo questa volta? Bruno, il ...

Advertising

Errica78152116 : @___elisaa18___ Ma magari voleva salvare la storia è mandarla in privato oppure voleva metterla in amici più strett… - GiuseppeporroIt : Prelemi, il papà di Pierpaolo si è davvero complimentato con Elisabetta Gregoraci? Ecco l’aggiornamento che sciocca… - mediohermana : il problema maggiore oltre alla storia è stato scrivere ‘sono orso il papà di pierpaolo’ scusa,ma stai bene? no ma ce la fai? - chiara19148980 : PIERPAOLO TU SEI L’UOMO, IL PAPÀ E IL FIGLIO CHE TUTTI NOI VORREMMO Il problema è che non tutti ti meritano…noi ti… - chiara19148980 : Tutte noi vorremmo un Pierpaolo come figlio, fidanzato e papà ?? Ma non tutti se lo meritano #prelemi -