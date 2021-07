Ginnastica ritmica, Baldassarri e Agiurgiuculese convocate per le Olimpiadi. Tagliata Raffaeli (aveva vinto gli scontri diretti…) (Di domenica 4 luglio 2021) Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Emanuela Maccarani, DT della Nazionale di Ginnastica ritmica, ha selezionato queste due atlete per gli imminenti Giochi, operando la selezione definitiva al termine dei Campionati Assoluti andati in scena al PalaGhiaccio di Folgaria. Sono state premiate le due veterane, che aveva staccato il pass non nominale attraverso i Mondiali di Baku 2019. Una decisione che comunque farà discutere perché è stata Tagliata Sofia ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Milenae Alexandrarappresenteranno l’Italia alledi Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Emanuela Maccarani, DT della Nazionale di, ha selezionato queste due atlete per gli imminenti Giochi, operando la selezione definitiva al termine dei Campionati Assoluti andati in scena al PalaGhiaccio di Folgaria. Sono state premiate le due veterane, chestaccato il pass non nominale attraverso i Mondiali di Baku 2019. Una decisione che comunque farà discutere perché è stataSofia ...

