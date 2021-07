F 1 | GP Austria - Max Verstappen domina al Red Bull Ring

(Di domenica 4 luglio 2021) Pole position, giro più veloce e vittoria: Maxil Gran Premio d', nona prova del Mondiale di Formula 1 2021. Il pilota della RedRacing non ha avuto rivali sul circuito di casa, conquistando sia i venticinque punti della vittoria che quello aggiuntivo per il giro più veloce. Valtteri Bottas salva il weekend della Mercedes con la seconda posizione, conquistando la seconda posizione davanti alla McLaren di uno strepitoso Lando Norris. Solamente quarto Hamilton, in una delle sue giornate più difficili: dopo aver danneggiato la vettura saltando sui cordoli, nel tentativo di tenere il passo del ...

Queste le pagelle del Gran Premio d', nona prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Sul Red Bull Ring, come 1 settimana fa, vinceVerstappen. Dietro l'olandese, ora a +32 in classifica Piloti su Hamilton (quarto), si piazzano ...Vittoria in scioltezza perVerstappen , che porta a casa la seconda vittoria in due gare al Red Bull Ring. Sul podio Bottas ... la classifica finale del GP d'Hamilton ai piedi del podio. Ferrari: Sainz quinto, Leclerc ottavo. SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen domina il GP d’Austria vincendo la terza gara consecutiva e allungando ancora nel m ...“La macchina oggi era irreale, con ogni set di gomme è stato un piacere guidarla. Sono sorpreso, non mi aspettavo andasse così bene la gara e una prestazione di questo tipo è straordinaria. Tutti dice ...