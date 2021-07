DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: attacca Ballerini, pioggia sulla corsa (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 13.46 Con LaTour si muove Dan Martin. 13.45 Tra dieci chilometri il traguardo volante con Colbrelli e Matthews attivi in testa al gruppo. 13.44 Gruppo compatto allo scollinamento del GPM: a conquistare la vetta è stato LaTour. 13.42 Perde contatto anche la Maglia Verde di Cavendish. 13.41 Si staccano già Démare e Merlier. 13.40 attacca Julian Alaphilippe con a ruota Bauke Mollema! 13.38 Ora a tutta la Bike-Exchange per Matthews in vista del traguardo volante. 13.36 Primo GPM ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE13.46 Con Lasi muove Dan Martin. 13.45 Tra dieci chilometri il traguardo volante con Colbrelli e Matthews attivi in testa al gruppo. 13.44 Gruppo compatto allo scollinamento del GPM: a conquistare la vetta è stato La. 13.42 Perde contatto anche la Maglia Verde di Cavendish. 13.41 Si staccano già Démare e Merlier. 13.40Julian Alaphilippe con a ruota Bauke Mollema! 13.38 Ora a tutta la Bike-Exchange per Matthews in vista del traguardo volante. 13.36 Primo GPM ...

NekOfficial : Sono pronto per incontrarvi finalmente in tour… Stasera intorno alle 18 in diretta su Instagram vi darò un assaggio… - SpazioCiclismo : Partenza controllata per una tappa molto attesa, come sempre da seguire in diretta integrale assieme a noi su sito… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: tra poco si parte si ritira van der Poel! - #France #tappa… - infoitsport : DIRETTA Tour de France 2021, nona tappa Cluses-Tignes LIVE: aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE - Tour de France, oggi la 9ª tappa: la diretta dalle 15 -