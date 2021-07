Davide Iacopini | chi è | età | carriera | Masantonio | fidanzata

(Di domenica 4 luglio 2021)è interprete di Sandro nella miniserie televisiva italiana– Sezione Scomparsi in onda su Canale 5. Laattoriale diè letteralmente decollata nell’ultimo decennio, dopo aver debuttato nell’ambiente teatrale.è nato a Genova il 9 febbraio 1984. Dopo gli studi inizia a frequentare la Scuola del Teatro Stabile di Genova peralcunianni fino ad ottenere una parte nell’adattamento teatrale de I Demoni di Dostoevskij, da parte di Renzo Trotta nel 2007, dove interpreta Nikolaj Stavrogin. Nello stesso anno esordisce in ...

Intanto Sandro Riva (), il giovane poliziotto chiamato ad affiancare Elio, cerca di capire in cosa consiste il metodo d'indagine di Masantonio: per lui questo è il rompicapo più ...Al fianco di Alessandro Preziosi , nel cast della fiction figurano anche Claudia Pandolfi ,, Bebo Storti, Camilla Semino Favro, Valentina Badaracco e Antonio Ornano . La serie è ...Una domenica dedicata alla seconda serata con la nuova fiction poliziesca di Canale 5, Masantonio, una prima serata dedicata alla sezione scomparsi con Alessandro Preziosi. Tutte le anticipazioni.Stasera in tv , domenica 4 luglio , su Canale 5 c'è la seconda puntata della serie Masantonio , con Alessandro Preziosi . Ecco ...