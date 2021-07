Covid, in Cina somministrate 1,3 miliardi di dosi di vaccino (Di domenica 4 luglio 2021) Fino ad ora in tutta la Cina sono state somministrate oltre un miliardo di dosi di vaccino anti - Covid. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale di Pechino. Intanto, nella Cina continentale,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 luglio 2021) Fino ad ora in tutta lasono stateoltre un miliardo didianti -. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale di Pechino. Intanto, nellacontinentale,...

Esperto britannico: l'alta efficacia di vaccinazione in Cina favorisce il controllo pandemico Secondo quanto notificato il 29 giugno dalla Commissione sanitaria nazionale cinese, il numero di dosi di vaccino contro il Covid - 19 vaccinati in Cina ha superato 1,2 miliardi. A questo proposito, giorni fa, Zoltán Kis, studioso del Future Vaccine Manufacturing Research (FVMR) Hub dell'Imperial College di Londra, ha ...

