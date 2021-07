Come evitare un lockdown di Ferragosto. Scrive Pennisi (Di domenica 4 luglio 2021) A Cassandra è stata affibbiata la reputazione di portare sfortuna, ma, tutto sommato, aveva visto giusto e i troiani avrebbero fatto bene a seguire i suoi consigli. Oscar Wilde amava dire che le previsioni sono difficili unicamente quando riguardano l’avvenire. Oggi quotidiani e periodici italiani pullulano di profezie – non è il caso di parlare di previsioni – secondo cui siamo usciti da venti mesi circa di difficoltà e non ci dobbiamo preoccupare per gli assembramenti con cui folle di tifosi hanno salutato l’arrivo di José Mourinho Come se fosse il salvatore dell’intera Unione europea. Non ci dovremmo inquietare troppo per l’arrivo a Roma (in gran misura di straforo) di ... Leggi su formiche (Di domenica 4 luglio 2021) A Cassandra è stata affibbiata la reputazione di portare sfortuna, ma, tutto sommato, aveva visto giusto e i troiani avrebbero fatto bene a seguire i suoi consigli. Oscar Wilde amava dire che le previsioni sono difficili unicamente quando riguardano l’avvenire. Oggi quotidiani e periodici italiani pullulano di profezie – non è il caso di parlare di previsioni – secondo cui siamo usciti da venti mesi circa di difficoltà e non ci dobbiamo preoccupare per gli assembramenti con cui folle di tifosi hanno salutato l’arrivo di José Mourinhose fosse il salvatore dell’intera Unione europea. Non ci dovremmo inquietare troppo per l’arrivo a Roma (in gran misura di straforo) di ...

arthemysya : RT @RobMacCready: @enkidC @Overbite71 @laperlaneranera @d_essere @T_W_Zodiaco @SilvioFb66 @eretico_l @Beaoh11 @Marisab79879802 @biif @modam… - Rolando28149 : RT @giorgiovascotto: La proposta di Faraone, Italia Viva, per sbloccare l’approvazione del Ddl Zan. Un percorso chiaro e lineare, che conse… - Master916_21 : @YoshiIrai @BimbiMeb @La_manina__ @ManuelaBellipan @GPorciello @AndreaMencaroni @matteorenzi Sicuramente… io consid… - Marcell01010589 : @Gigadesires Secondo me per evitare certe conseguenze alla fine questi faranno come negli “exit poll” dove tutti d… - Pasqual01029538 : @CartaroAntonio @beppe_grillo @vitocrimi Io ti dico come la penso,secondo me Grillo ha nominato Conte perché è stat… -