Clio in barca con la figlia | incurante della appena accennata cellulite

(Di domenica 4 luglio 2021) Su Instagram – lo sappiamo molto bene tutte – basta un istante e, con il filtro giusto, ecco che qualsiasi inestetismo come per magia svanisce. Cellulite inclusa. Ci vuole coraggio, autostima e indipendenza di pensiero a fare come la truccatrice e youtuber Clio Zammatteo, la quale ha rallegrato la nostra domenica scegliendo di postare sulla sua pagina social una foto che la vede a figura intera, con lieve pelle a buccia d’arancia, che ha scelto di non levigare/cancellare con filtri e luci ad hoc. Se non è body positive questo!