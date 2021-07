Classifica marcatori Euro2020 | Schick in vetta | Kane is on fire

Leggi su zon

(Di domenica 4 luglio 2021)non è solo competizione tra squadra ma è anche: parte la caccia al titolo di goleador del torneo Come ogni competizione che si rispetti, l’inizio di(o Europei 2021, come preferite) è anche l’avvio della gara per chi vincerà ladel torneo. Immobile,, Mbappe, Cristiano Ronaldo, Lukaku, Lewandowski e tanti molti altri in lotta per prendersi il trono di goleador di questo campionato europeo. Nella scorsa edizione degli Europei fu Antoine Griezmann con 6 reti a prendersi lo scettro della ...