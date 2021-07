Clara muore dopo il parto nel Napoletano | l' ultimo WhatsApp alla cugina | «Sono distrutta» Aperta un' inchiesta

(Di domenica 4 luglio 2021) «». In questo messaggio inviato viac?è la sofferenza diPinto, 35 anni di Poggiomarino, morta sabato sera per arresto cardiaco...

Advertising

zazoomblog : Dramma nel Napoletano Clara muore dopo aver dato alla luce il suo bimbo: aveva 35 anni - #Dramma #Napoletano… - occhio_notizie : Dramma in Campania, Clara muore dopo il parto a 35 anni - ZeusMega : Patrizio sta con Clara, ma allo stesso tempo fa l'offeso perchè Rossella non gli muore più dietro?????#upas -

Ultime Notizie dalla rete : Clara muore

Aveva dato alla luce il suo primo figlio all'ospedale di Nola. Poi le sue condizioni sono peggiorata ePinto, 35 anni, è deceduta tra la disperazione dei suoi familiari. Un parto come tanti altri effettuato con taglio cesareo, la nascita del piccolo, gli auguri dei familiari e la foto insieme ...Il ricordo social perPinto 'Pinto non ho prp parole per quello che è successo ? sono confuso .. ricorderò per sempre tt i bei momenti trascorsi a scuola , nel treno , le risate ? e tanto ...Aveva dato alla luce il suo primo figlio all’ospedale di Nola. Poi le sue condizioni sono peggiorata e Clara Pinto, 35 anni, è deceduta tra la disperazione dei suoi familiari.Sconvolta la comunità di Poggiomarino, comune della città metropolitana di Napoli in Campania, per la morte di Clara Pinto di 35 anni.