Chiesa | «Abbiamo un centrocampo fantastico | la palla arriva sempre con i tempi giusti»

(Di domenica 4 luglio 2021) Federicoha rilasciato un’intervista al sito della Uefa prima della semifinale contro la Spagna. Prima coppia padre e figlio a segnare agli Europei. Quanto ti ha reso orgoglioso? «E’ stata una sensazione fantastica quella di portare il nome della mia famiglia così in alto a livello calcistico europeo e mondiale. Sono orgoglioso di essere figlio di mio padre e mia madre. Questo mi fa capire quanto è stato grande mio padre». Ti ha detto qualcosa tuo padre dopo quel gol? «L’ho sentito la sera, era felicissimo per il gol, ma soprattutto per il passaggio del turno. Lui purtroppo non era riuscito ad andare oltre gli ottavi anche in Coppa del Mondo con la nazionale. Era ...

Federico Chiesa analizza la Spagna, prossima avversaria dell'Italia nella semifinale di Euro 2020, tra spunti tattici e motivazioni per una sfida fondamentale ...
Sarà una gara dura, ma come quelle che abbiamo affrontato fino ad adesso". "Loro hanno un diverso modulo. Giocano il 4-3-3, noi siamo più dinamici in campo con spostamenti di ruolo sia in fase di ...