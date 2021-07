Calciomercato: Roma su Emerson Palmieri, ma il Napoli è in vantaggio (Di domenica 4 luglio 2021) La Roma è interessata ad Emerson Palmieri, ma il Napoli avrebbe un vantaggio riguardo l’affare. Emerson Palmieri, terzino del Chelsea, è nel mirino di Roma … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 4 luglio 2021) Laè interessata ad, ma ilavrebbe unriguardo l’affare., terzino del Chelsea, è nel mirino di… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

