Alessia Marcuzzi lascia Mediaset e ritorna sui social per dire …

(Di domenica 4 luglio 2021), dopo oltre 20 anni di sodalizio connei giorni scorsi ha annunciato il suo divorzio con l’azienda. È stato un fulmine a ciel sereno per tutti i suoi fan che non potevano di certo immaginarsi un tale scenario. Ma cosa è accaduto tra le due parti? Perchéha deciso di non lavorare più inche è l’azienda per la quale ha lavorato per gran parte della sua carriera? Facciamo un pò di chiarezza., il suo addio aIn questi giorniè apparsa ...

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - Nicoettaconcet1 : RT @Miki8215: Ho sempre amato la solidarietà e la complicità tra donne! Queste sono le Donne che mi piacciono #prelemi Alessia… - ilSipontinoNet : ? Alessia Marcuzzi a Roseto Valfortore paese di origine della mamma e della nonna. Per la festa in onore di Sant'A… - BaritaliaNews : Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset Guenda Goria, diretta le scrive sui social “Io ti … ” - GiuseppeporroIt : Alessia Marcuzzi lascia ufficialmente Mediaset: ecco quale sarebbe stato il motivo scatenante dell'addio della cond… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Dopo l'uscita da Mediaset die lo spostamento di Nicola Savino, cambia anche la conduzione. Sono stati presentati i palinsesti Mediaset 2021 - 2022 che danno un'idea complessiva di ...Gita in famiglia nel paese di origine della nonna per la conduttrice che, qualche giorno fa, ha comunicato la fine del suo rapporto con l'azienda per cui ha lavorato per 25 ...Paola Perego ha aperto il suo cuore in una lunga intervista al programma di Rai2 Belve, condotto da Francesca Fagnani. Nella puntata in onda il 2 luglio in seconda serata, la conduttrice ha parlato di ...Alessia Marcuzzi, dopo oltre 20 anni di sodalizio con Mediaset nei giorni scorsi ha annunciato il suo divorzio con l'azienda. È stato un fulmine a ciel sereno per tutti i suoi fan che non potevano ...