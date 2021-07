Verona, due bimbi di 7 anni precipitano e muoiono: crollato il tetto di una ghiacciaia mentre giocano (Di sabato 3 luglio 2021) Tragedia oggi in Veneto. Due bambini di 7 anni sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 luglio 2021) Tragedia oggi in Veneto. Due bambini di 7sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la...

