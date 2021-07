Ultime Notizie Roma del 03-07-2021 ore 14:10 (Di sabato 3 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio 52 mele marce abbattiamo l’albero il testo dello striscione con il simbolo di movimento anarchico Che secondo quanto riferito in ambiente della polizia penitenziaria è stato trovato su un cavalcavia di Roma lo striscione e poi successivamente rimosso la frase minacciosa ha destato forte preoccupazione in agenti della polizia penitenziaria che hanno riferito del fatto lo striscione fa riferimento ai 52 poliziotti che mi sentieri destinatari di misure cautelari emesse per i pestaggi dei detenuti avvenuto il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 luglio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio 52 mele marce abbattiamo l’albero il testo dello striscione con il simbolo di movimento anarchico Che secondo quanto riferito in ambiente della polizia penitenziaria è stato trovato su un cavalcavia dilo striscione e poi successivamente rimosso la frase minacciosa ha destato forte preoccupazione in agenti della polizia penitenziaria che hanno riferito del fatto lo striscione fa riferimento ai 52 poliziotti che mi sentieri destinatari di misure cautelari emesse per i pestaggi dei detenuti avvenuto il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria ...

