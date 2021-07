Ultime Notizie Roma del 03-07-2021 ore 11:10 (Di sabato 3 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da parte della redazione Francesco Vitale in studio rischio di reiterazione del reato pericolo di fuga per queste ragioni la procura di Brescia ha chiesto l’arresto di uno dei due turisti tedeschi che erano a bordo del motoscafo Riva sabato 19 giugno quando hanno travolto nelle acque del lago di Garda a Sale la piccola imbarcazione di Umberto garzarella e Greta nedrotti rimasti uccisi nello schianto il gip del tribunale di Brescia già dato l’okay arresto di chi era i comandi dei motoscafi io la procura ha firmato mandato di arresto europeo che ora dovrà essere valutato da un giudice del ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 luglio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto da parte della redazione Francesco Vitale in studio rischio di reiterazione del reato pericolo di fuga per queste ragioni la procura di Brescia ha chiesto l’arresto di uno dei due turisti tedeschi che erano a bordo del motoscafo Riva sabato 19 giugno quando hanno travolto nelle acque del lago di Garda a Sale la piccola imbarcazione di Umberto garzarella e Greta nedrotti rimasti uccisi nello schianto il gip del tribunale di Brescia già dato l’okay arresto di chi era i comandi dei motoscafi io la procura ha firmato mandato di arresto europeo che ora dovrà essere valutato da un giudice del ...

