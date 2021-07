Ufficiale | Nizza | Coly passa in prestito all’Estoril

(Di sabato 3 luglio 2021) Racineha lasciato la Francia e l’OGC Nice. Il 25enne terzino sinistro è approdato ufficialmente, squadra portoghese promossa in questa stagione in Liga NOS. Ecco il comunicato del club. “Racineè l’ultima aggiunta alla squadra principale dell’Estoril Praia, arriva indall’OGC Nice”. FOTO: SitoEstoril L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

