Strakosha Lazio | sarà addio | due nomi per il tecnico Sarri

(Di sabato 3 luglio 2021) Ladi Mauriziosi prepara alla possibilità di dire: i duein pole sono quelli di Gollini e Cragno Il Lille, dopo la partenza di Maignan, è alla ricerca di un valido sostituto e sembrerebbe averlo trovato nel portiere dellaThomas. La dirigenza biancoceleste, da parte sua, non vuole farsi trovare impreparata nel caso didel suo estremo difensore e, come riporta, Sky Sport, avrebbe puntato la sua lente d’ingrandimento su Pierluigi Gollini e Alessio Cragno. Il portiere dei sardi sarebbe in netto ...

Ultime Notizie dalla rete : Strakosha Lazio

Lazio News 24

RINNOVO - Dopo una stagione passata in gran parte come secondo di Reina, con l'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo di Maurizio Sarri ,punta a riprendersi il posto da titolare.REINA- Si è parlato tanto, negli ultimi mesi, di una possibile partenza di Thomasin vista dell'arrivo di un giovane portiere che avrebbe affiancato Pepe Reina nella difesa ...Il Genoa cambia tutta la strategia per la propria porta. Doveva arrivare Guglielmo Vicario come nuovo portiere, affare praticamente fatto ma il discorso Strootman ha irrigidito i ...La Lazio di Maurizio Sarri si prepara alla possibilità di dire addio a Strakosha: i due nomi in pole sono quelli di Gollini e Cragno Il Lille, dopo la partenza di Maignan, è alla ricerca di un valido ...