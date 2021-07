Shimizu S-pulse-Oita Trinita domenica 4 luglio | ore 11 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 3 luglio 2021) Ultima gara in programma del ventunesimo turno di J-League ed è una sfida salvezza quella che vede di fronte loS-e l’. Padroni di casa reduci da quattro punti in due gare, preceduti dalla vittoria in coppa dell’imperatore contro il Fukuyama city. Alla squadra di Lotina è mancato in particolare il rendimento interno, con InfoBetting: Scommesse Sportive e