Shevchenko | “Partita persa da episodi Inghilterra molto più forte di noi”

Intervistato da Sky Sport, Andriy Shevchenko ha parlato della sconfitta contro l'Inghilterra. Ecco le parole del tecnico dell'Ucraina: "Penso che la Partita è stata decisa da episodi, l'Inghilterra è molto più forte di noi e ha sfruttato gli episodi a favore. Noi avevamo un centrale che poteva dargli fastidio, ma abbiamo avuto quei minuti dove abbiamo subito due gol da palla inattiva. Il nostro pubblico ha capito e ci ha applaudito lo stesso, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto fin qui".

