Salernitana | ufficiale l' invio della documentazione

(Di sabato 3 luglio 2021) Laha ufficialmente inoltrato larichiesta con la riformulazione dopo la bocciatura da parte dalla FIGC. La scadenza era prevista per oggi entro le ore 20 ed infatti, poi, il club campano ha anche emanato un comunicato dopo aver presentato la. Di seguito il comunicato: "L’U.S.1919, in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all’inoltrorichiesta".

SALERNO - La Salernitana, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, ha annunciato che "in data odierna e nei termini stabiliti, in ottemperanza a quanto avanzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha provveduto all'inoltro della documentazione richiesta".