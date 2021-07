Qualifiche Gp Austria: Verstappen raggiunge quota 7 pole in carriera (Di sabato 3 luglio 2021) Max Verstappen mette a segno il giro più veloce nelle Qualifiche del Gp d’Austria. Settima pole position in carriera per l’olandese che partirà dunque dalla prima casella. Mercedes: ala posteriore con mono-pilone per il secondo gp Austriaco Qualifiche Gp Austria: cosa è successo? La gloria del sabato va tutto a Max Verstappen, pole man del weekend di Formula Uno con il tempo di 1:03:720. Una sessione interamente dominata dal pilota olandese della Red Bull che partirà dalla prima posizione seguito da uno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Maxmette a segno il giro più veloce nelledel Gp d’. Settimaposition inper l’olandese che partirà dunque dalla prima casella. Mercedes: ala posteriore con mono-pilone per il secondo gpcoGp: cosa è successo? La gloria del sabato va tutto a Maxman del weekend di Formula Uno con il tempo di 1:03:720. Una sessione interamente dominata dal pilota olandese della Red Bull che partirà dalla prima posizione seguito da uno ...

