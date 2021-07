“Mille”: Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica Fimi (Di sabato 3 luglio 2021) Continua il successo di “Mille”, la canzone di Fedez e Achille Lauro feat Orietta Berti, per la terza settimana in vetta alle classifiche Fimi/Gfk dei singoli più venduti e la canzone italiana più trasmessa in radio nella classifica airplay. Il singolo, prodotto da d.whale e certificato disco di platino in sole due settimane, ha già superato 42 milioni di stream audio/video, di cui 20 milioni dal video ufficiale, confermandosi come una delle canzoni più amate e ascoltate dell’estate. Il video di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Continua il successo di “”, la canzone difeat, per lainalle classifiche/Gfk dei singoli più venduti e la canzone italiana più trasmessa in radio nellaairplay. Il singolo, prodotto da d.whale e certificato disco di platino in sole due settimane, ha già superato 42 milioni di stream audio/video, di cui 20 milioni dal video ufficiale, confermandosi come una delle canzoni più amate e ascoltate dell’estate. Il video di ...

