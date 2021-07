LIVE Sonego-Duckworth 6-3 6-4 6-4, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro raggiunge Berrettini agli ottavi! Continua il sogno italiano (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 Lorenzo Sonego vola agli ottavi di finale di Wimbledon per la prima volta in carriera! Dopo Matteo Berrettini, che ha battuto Aljaz Bedene con un triplo 6-4, il piemontese raggiunge la seconda settimana londinese e sfiderà uno tra il Re Roger Federer e Cameron Norrie. l’azzurro batte 6-3 6-4 6-4 James Duckworth e al quarto tentativo chiude un match dominato e in cui sono bastati i singoli break ottenuti nei vari parziali. Vittoria e best ranking: l’italiano sarà #25 al mondo ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42 Lorenzovolaottavi di finale diper la prima volta in carriera! Dopo Matteo, che ha battuto Aljaz Bedene con un triplo 6-4, il piemontesela seconda settimana londinese e sfiderà uno tra il Re Roger Federer e Cameron Norrie.batte 6-3 6-4 6-4 Jamese al quarto tentativo chiude un match dominato e in cui sono bastati i singoli break ottenuti nei vari parziali. Vittoria e best ranking: l’sarà #25 al mondo ...

Advertising

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon Anche #Sonego agli #ottavidifinale! #Duckworth travolto 6-3 6-4 6-4! Ora la possi… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon Vanno spediti #Berrettini e #Sonego, che si aggiudicano anche il #secondoset con… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon #Sonego torna in campo determinatissimo e si prende il #primoset contro #Duckworth per 6-3! #live - zazoomblog : LIVE Sonego-Duckworth 4-2 Wimbledon 2021 in DIRETTA: ha smesso di piovere in Gran Bretagna! Si riprende alle 14 -… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon Dopo l'interruzione per pioggia si ricomincia a giocare: in corso il #primoset de… -