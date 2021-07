L’altro Europeo, in spiaggia (Di sabato 3 luglio 2021) Sottosopra. Il colmo di Gabriele Gori è che dei suoi 305 gol con la maglia della Nazionale – il traguardo tondo raggiunto la scorsa settimana contro la Danimarca – ne avrà visti sì e no la metà: “Il buon prezzo della rovesciata”, sorride l’attaccante. “Spero sempre di girarmi e guardare le facce esultanti dei miei compagni. O sentire il boato del pubblico, quando c’era”. Intanto è tornato il beach soccer. E per gli Azzurri vicecampioni del mondo ha un sapore un po’ così: “Misto, amaro”, dice Gori, ‘Tin Tin’ di soprannome – il fumetto non c’entra nulla, poi ci arriviamo – e tra i fuoriclasse assoluti di questo sport. “Nel giro di pochi giorni abbiamo centrato la qualificazione al prossimo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 3 luglio 2021) Sottosopra. Il colmo di Gabriele Gori è che dei suoi 305 gol con la maglia della Nazionale – il traguardo tondo raggiunto la scorsa settimana contro la Danimarca – ne avrà visti sì e no la metà: “Il buon prezzo della rovesciata”, sorride l’attaccante. “Spero sempre di girarmi e guardare le facce esultanti dei miei compagni. O sentire il boato del pubblico, quando c’era”. Intanto è tornato il beach soccer. E per gli Azzurri vicecampioni del mondo ha un sapore un po’ così: “Misto, amaro”, dice Gori, ‘Tin Tin’ di soprannome – il fumetto non c’entra nulla, poi ci arriviamo – e tra i fuoriclasse assoluti di questo sport. “Nel giro di pochi giorni abbiamo centrato la qualificazione al prossimo ...

