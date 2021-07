La Repubblica Ceca è spuntata dal nulla (Di sabato 3 luglio 2021) L’Olanda inizia l’azione dal basso, scambia con i difensori e il portiere prima di verticalizzare per Donyell Malen. L’attaccante del Psv Eindhoven brucia sulla corsa i difensori centrali della Repubblica Ceca e arriva lanciatissimo all’uno contro uno con il portiere avversario Vaclík. A quel punto Malen cerca un dribbling: non va per il tiro, prova a mettersi in condizione di non poter sbagliare. L’esecuzione del gesto tecnico è rivedibile e Vaclík si ritrova il pallone tra le mani. Scampato il pericolo i cechi hanno l’opportunità di costruire la loro azione: si va dal portiere al centrale Kalas, due passaggi e subito in verticale per la punta Patrick ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 luglio 2021) L’Olanda inizia l’azione dal basso, scambia con i difensori e il portiere prima di verticalizzare per Donyell Malen. L’attaccante del Psv Eindhoven brucia sulla corsa i difensori centrali dellae arriva lanciatissimo all’uno contro uno con il portiere avversario Vaclík. A quel punto Malen cerca un dribbling: non va per il tiro, prova a mettersi in condizione di non poter sbagliare. L’esecuzione del gesto tecnico è rivedibile e Vaclík si ritrova il pallone tra le mani. Scampato il pericolo i cechi hanno l’opportunità di costruire la loro azione: si va dal portiere al centrale Kalas, due passaggi e subito in verticale per la punta Patrick ...

Advertising

OptaPaolo : 5 - L'Italia ha vinto cinque partite consecutive agli Europei per la prima volta nella sua storia; nessuna squadra… - acmilan : Attack and defence, the hunter @KJ_Huntelaar and the colossus Stam ahead of #NED ?? #CZE ?? Attacco e difesa, il cac… - OptaPaolo : 25 - Federico Chiesa ha segnato in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico (14 g… - flamminiog : RT @OA_Sport: Softball: Italia-Olanda, come da previsioni, è la finale degli Europei - amicocatopleba : @grimble_jim Si, ma voliamo bassi. Anche la Francia è più forte della Svizzera, anche il Belgio era più forte di no… -