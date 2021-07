Il Paradiso delle Signore | dalla Melevisione arriva un nuovo personaggio

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 3 luglio 2021) Aria di cambiamenti all'interno della daily soap più amata e seguita nel Bel Paese. A settembre gli appassionati de Ilavranno modo di scoprire una marea di novità, a partire dai nuovi protagonisti. In questo periodo gli attori sono già indaffarati sul set e il cast si è ampliato. Non si esclude che tra queste new entry femminili, qualcuna possa avere a che fare con Vittorio Conti e la famiglia di Adelaide di Sant'Erasmo. Da tempo si vocifera dell'arrivo a Milano della figlia di Achille Ravasi ma anche di unamore del direttore del Grande Magazzino. Spoiler sulla sesta stagione de Il ...