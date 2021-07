Highlights e gol Svizzera-Spagna 1-1 (2-4 dopo rigori): quarti di finale Euro 2020 (VIDEO) (Di sabato 3 luglio 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Svizzera-Spagna, match valevole per i quarti di finale di Euro 2020. A San Pietroburgo gli iberici passano in vantaggio nel primo tempo grazie al tiro di Jordi Alba che viene deviato da Zakaria e beffa Sommer. Ma la Svizzera non muore mai e nella ripresa trova il gol del pareggio con Shaqiri, sfruttando alla grande l’incomprensione della coppia centrale difensiva spagnola. Poi arriva l’espulsione di Freuler, ma la Spagna non sfonda. La Svizzera si difende alla grande ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per ididi. A San Pietroburgo gli iberici passano in vantaggio nel primo tempo grazie al tiro di Jordi Alba che viene deviato da Zakaria e beffa Sommer. Ma lanon muore mai e nella ripresa trova il gol del pareggio con Shaqiri, sfruttando alla grande l’incomprensione della coppia centrale difensiva spagnola. Poi arriva l’espulsione di Freuler, ma lanon sfonda. Lasi difende alla grande ...

Advertising

SkySport : ???? LAPADULA TRASCINA IL PERÙ ? Doppietta per lui contro il Paraguay ??? Tutti i gol ?? - Filo2385Filippo : RT @SkySport: ???? LAPADULA TRASCINA IL PERÙ ? Doppietta per lui contro il Paraguay ??? Tutti i gol ?? - ananth_vaka : RT @SkySport: ???? LAPADULA TRASCINA IL PERÙ ? Doppietta per lui contro il Paraguay ??? Tutti i gol ?? - Fprime86 : RT @SkySport: ???? LAPADULA TRASCINA IL PERÙ ? Doppietta per lui contro il Paraguay ??? Tutti i gol ?? - Fprime86 : RT @SkySport: Brasile-Cile 1-0, verdeoro in semifinale. Avanza il Perù trascinato da #Lapadula #SkyCopaAmerica #SkySport -