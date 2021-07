Governo, Berlusconi: “Deve finire il suo compito” (Di sabato 3 luglio 2021) Il Governo ha un compito fondamentale, quello di far uscire il Paese dalla peggiore crisi del dopoguerra. Lo abbiamo voluto per questo, sono stato io il primo a chiederlo, come soluzione eccezionale per tempi eccezionali. Deve finire il suo compito”. Lo afferma Silvio Berlusconi in un’intervista che sarà pubblicata sul numero di luglio di Fortune Italia. “Sul piano sanitario –osserva il leader di Fi- la situazione va migliorando, grazie ad una campagna vaccinale che corrisponde a quella che noi avevamo proposto. Sul piano economico invece si vedono appena i primi timidissimi segni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Ilha unfondamentale, quello di far uscire il Paese dalla peggiore crisi del dopoguerra. Lo abbiamo voluto per questo, sono stato io il primo a chiederlo, come soluzione eccezionale per tempi eccezionali.il suo”. Lo afferma Silvioin un’intervista che sarà pubblicata sul numero di luglio di Fortune Italia. “Sul piano sanitario –osserva il leader di Fi- la situazione va migliorando, grazie ad una campagna vaccinale che corrisponde a quella che noi avevamo proposto. Sul piano economico invece si vedono appena i primi timidissimi segni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Berlusconi Governo, Berlusconi: 'Deve finire il suo compito' Il Governo ha un compito fondamentale, quello di far uscire il Paese dalla peggiore crisi del ... Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista che sarà pubblicata sul numero di luglio di Fortune Italia. ...

Governo: Berlusconi, 'da Draghi massime garanzie di autorevolezza' "Quello che auspico - conclude Berlusconi - è che figure di alto livello professionale continuino a dare il proprio contributo al governo della nazione e che nello stesso tempo tornino le condizioni ...

Governo: Berlusconi, ‘da Draghi massime garanzie di autorevolezza’ Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Sinceramente non mi ha mai troppo appassionato la contrapposizione tecnici-politici. Il Paese ha bisogno di competenze al massimo livello e il presidente ...

