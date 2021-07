Gli effetti del lockdown su bar e pizzerie “Prezzi folli e senza criterio” (Di sabato 3 luglio 2021) Nell’era del post-lockdown anche fare colazione al bar è diventato un lusso. Le chiusure prolungate si ripercuotono non solo sugli esercenti ma anche sui consumatori. Getty Immages/Simona GranatiMesi di lockdown e restrizioni hanno messo in ginocchio milioni e milioni di ristoratori o gestori di bar. E anche dopo la riapertura, per settimane, sono stati costretti a lavorare con fortissime limitazioni. Tutto questo ha inevitabilmente fatto sì che, per far fronte ad affitto dei locali, bollette e stipendi, si siano dovuti aumentare i Prezzi. Pertanto a pagare il costo delle chiusure, alla fine, sono anche i consumatori e, per la precisione, ... Leggi su formatonews (Di sabato 3 luglio 2021) Nell’era del post-anche fare colazione al bar è diventato un lusso. Le chiusure prolungate si ripercuotono non solo sugli esercenti ma anche sui consumatori. Getty Immages/Simona GranatiMesi die restrizioni hanno messo in ginocchio milioni e milioni di ristoratori o gestori di bar. E anche dopo la riapertura, per settimane, sono stati costretti a lavorare con fortissime limitazioni. Tutto questo ha inevitabilmente fatto sì che, per far fronte ad affitto dei locali, bollette e stipendi, si siano dovuti aumentare i. Pertanto a pagare il costo delle chiusure, alla fine, sono anche i consumatori e, per la precisione, ...

marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - juventusfc : ?? Agnelli: «Il ruolo di #Nedved in questi anni è sempre stato determinante. Dal 2018 in avanti ha raggiunto la stat… - Fabio15339674 : RT @SanLucaEvangel1: @tomasomontanari L'operato di Renzi nel 2019/2020/2021 è da considerarsi a tutti gli effetti una forma di neo-resisten… - masterofmate : RT @marcotravaglio: Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più attorno… -