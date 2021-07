Gazzetta: Insigne pennella un destro a giro da domani in mostra a Capodimonte (Di sabato 3 luglio 2021) Quello di Insigne contro il Belgio, ieri sera, è stato un tiro a giro che è una pennellata degna dei capolavori esposti al Museo di Capodimonte. Lo scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. Un tiro bellissimo, che gli merita una menzione speciale. “Buone occasioni per Chiesa e Immobile, poi al 41’ Insigne pennella il 2-0 con un destro a giro da domani in mostra a Capodimonte. Un’Italia da stropicciarsi gli occhi”. Il tiro del capitano del Napoli è stato “una magia”. A lui, e a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021) Quello dicontro il Belgio, ieri sera, è stato un tiro ache è unata degna dei capolavori esposti al Museo di. Lo scrive Luigi Garlando sulladello Sport. Un tiro bellissimo, che gli merita una menzione speciale. “Buone occasioni per Chiesa e Immobile, poi al 41’il 2-0 con undain. Un’Italia da stropicciarsi gli occhi”. Il tiro del capitano del Napoli è stato “una magia”. A lui, e a ...

