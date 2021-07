Fabian Ruiz delude | ma il Real Madrid lo segue ancora

(Di sabato 3 luglio 2021)è il protagonista in negativo della Spagna ad Euro2020. Il centrocampista del Napoli sembrava poter essere una delle stelle di Euro2020 dopo essere stato eletto miglior giocatore degli Europei Under 21. Maè anche un pezzo pregiato del mercato azzurro, un calciatore che Aurelio De Laurentiis valuta 60 milioni di euro, ma che in questo torneo continentale non sta dimostrando tutto il suo valore. Eppure secondo Il Mattino non mancano le pretendenti al giocatore. Ecco cosa scrive il quotidiano partenopeo: Da verificare quello che sarà il futuro diche ha il ...

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli/pronto a salutare, Insigne e Koulibaly resteranno Calciomercato Lazio, Hysaj il regalo per Sarri La sessione estiva di calciomercato è appena cominciata e la Lazio è ...MERCATO NAPOLI- Oltre al mercato in entrata, il Napoli necessita di una cessione pesante per 'sbloccare' il mercato. In questo senso, uno dei maggiori indiziari a lasciare il club partenopeo è...Fabian Ruiz piace al Real Madrid, il Napoli lo valuta 60 milioni di euro ma il centrocampista sta deludendo ad Euro2020.Contratto in scadenza nel 2023, Fabian Ruiz potrebbe essere uno dei partenti in questa finestra di calciomercato. Lo riporta Il Mattino, che sottolinea come ci sia bisogno di un’offerta adeguata per ...