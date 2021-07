Europei 2020 | quarti di finale | tabellone e accoppiamenti

Advertising

SkySport : SVIZZERA-SPAGNA 2-4 Risultato dopo i calci di rigore ? ? aut. #Zakaria (8’) ? #Shaqiri (68’) ? EURO 2020 – Quarti d… - SkySport : BELGIO-ITALIA 1-2 Risultato finale ? ? #Barella (31’) ? #Insigne (44’) ? rig. #Lukaku (45+2’) ? EURO 2020 ? ITALIA… - SkySport : ?? INSIGNE COL TIRO A GIROOOOO?? ???? Il numero ?? segna dalla sua 'mattonella' ?? Gli HL ?? - MonkeyofParis : RT @SkySport: ?? De Bruyne ci prova dal limite dell'area ?? RISPOSTA DA FENOMENO DI DONNARUMMA ?? Gli HL ?? - tivusat_tv : ? Non perdere il match che eleggerà l'ultima semifinalista degli Europei 2020 di calcio! ???? ?????????????? Guarda in diret… -

Sky Sport

Italia e Spagna, dopo aver eliminato rispettivamente Belgio e Svizzera, sono le prime due semifinaliste. A Baku, alle 18, sfida fra due delle sorprese del torneo. A Roma, alle 21, di fronte la squadra ...Festa grande in volo per gli azzurri dopo la vittoria contro il Belgio nei quarti di Euro. Sull'aereo che nella notte ha riportato la nazionale di calcio da Monaco di Baviera in Italia, giocatori e staff hanno dato sfogo alla gioia per la semifinale conquistata e hanno cercato di ...I tifosi del Belgio da Bruxelles ammettono la superiorità in campo dell'Italia, ieri agli ottavi di finale degli Europei. Un match che ha visto gli Azzurri trionfare per 2 gol a 1.Tifosi in festa a Roma per la vittoria dell'Italia contro il Belgio . Caroselli di auto in città: dal centro storico e ai quartieri più periferici. Cori, ...