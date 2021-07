Enrico Manca, da longevo suo collaboratore non posso che definirlo un innovatore (Di sabato 3 luglio 2021) Il 5 luglio, nel decimo anniversario della morte di Enrico Manca, la moglie Cristina ed un gruppo di suoi stretti collaboratori ed amici ricorderanno la sua figura e la sua intensa vita politica. Riporto qui di seguito la mia testimonianza. Ho conosciuto Enrico Manca nel 1958. Avevo 20 anni, ero socialista per tradizione di famiglia (mio padre era stato un giovane collaboratore di Matteotti fino alla sua tragica fine). Anche per questo – quando la Federazione Giovanile Socialista incaricò me e due compagni di università, Cesare Giannotti e Luigi Fulci, di dar vita ad un cineclub socialista (il “Circolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Il 5 luglio, nel decimo anniversario della morte di, la moglie Cristina ed un gruppo di suoi stretti collaboratori ed amici ricorderanno la sua figura e la sua intensa vita politica. Riporto qui di seguito la mia testimonianza. Ho conosciutonel 1958. Avevo 20 anni, ero socialista per tradizione di famiglia (mio padre era stato un giovanedi Matteotti fino alla sua tragica fine). Anche per questo – quando la Federazione Giovanile Socialista incaricò me e due compagni di università, Cesare Giannotti e Luigi Fulci, di dar vita ad un cineclub socialista (il “Circolo ...

Advertising

PIEROPAGANINI1 : @EnricoLetta Sei tu Enrico che corteggi a destra e manca i 5* fino a poco tempo fa antieuropeisti e pro Orban tanto… - molinaro_enrico : RT @mariolavia: Buona intervista di @peppeprovenzano. Manca una cosa: 'Abbiamo toppato andando appresso a questi matti M5s per due anni e m… - enrico_farda : RT @mariolavia: Buona intervista di @peppeprovenzano. Manca una cosa: 'Abbiamo toppato andando appresso a questi matti M5s per due anni e m… - Levis_Of : @Rikydesa @uquiz Siamo in tanti nazionalpopolari, a Enrico Manca non piace tutto questo. ?? - filippo_gorelli : RT @rafbarberio: 5 luglio per ricordare Enrico Manca a 10 anni dalla scomparsa con Lorusso Caputi, Menduni, Gentiloni, Cicchitto, Pellegrin… -