(Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Aderisco con entusiasmo al progetto di governo della Città di Luigi Diegoperchè ne riconosco la validità. Al candidato Sindaco, inoltre, mi legano un sentimento di amicizia e una forte stima per le qualità umane e professionali. Sarò al suo fianco alle prossimeamministrative e lo farò candidandomi nella lista di “Cittadini in Comune” dove ritroverò tanti altri amici, come Claudio Mosè Principe, con cui ho condiviso già un tratto importante del mio percorso politico e con cui le affinità di vedute non sono mai venute meno”. Così, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Elezioni ##Benevento: il consigliere comunale Adriano Reale sosterrà #Perifano ** - radiocitta : Nicola Danilo De Luca non si candida più a sindaco di Benevento. Diteci voi se non è opera di Luigi Diego. #elezioni #comune #Benevento - radiocitta : Doverosa ???? #benevento #elezioni - anteprima24 : ** #Tecce ufficializza la sua candidatura: 'Al fianco di Perifano per invertire la rotta' **… - ilvaglio1 : Venti di elezioni e giungono i venti del Forum dei giovani; un'opportunità tardiva e subito impari...… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Benevento

Ottopagine

"Di sicuro non sono io - risponde, invece, con voce roca e raffreddata, il sindaco di-. ...L'obiettivo è di non mandare tutto in frantumi e di recuperare il salvabile in vista delle...In merito alle prossime, ha aggiunto: 'Noi abbiamo candidati di squadra a Salerno, come a Caserta come a Napoli come a. Entro settimana prossima il centrodetstra unito parte ...Sono le parole di Federica De Nigris, ex segretaria provinciale di Sinistra Italiana ed ex candidata a sindaco nelle scorse elezioni amministrative del 2016. Per questa tornata ha scelto di non scende ...Mastella e Pomicino: «Non siamo stati noi». Ma resta il mistero sulla richiesta fatta al Cavaliere che ha stupito anche i vertici azzurri campani ...