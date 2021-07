Dead by Daylight: 100.000 giocatori contemporanei, a cinque anni dal lancio – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 3 luglio 2021) Rinnovato successo per Dead by Daylight, che ha raggiunto i 100.000 giocatori contemporanei cinque anni dopo il lancio della versione base.. Tre giorni fa Dead by Daylight ha raggiunto il suo picco massimo di giocatori connessi contemporaneamente ai server di gioco: 105.093. Al momento di scrivere questa Notizia, i giocatori collegati sono più di novantamila, come rilevato da SteamDB. Si tratta di numeri ragguardevoli, soprattutto pensando che stiamo parlando di un gioco con ormai ... Leggi su helpmetech (Di sabato 3 luglio 2021) Rinnovato successo perby, che ha raggiunto i 100.000dopo ildella versione base.. Tre giorni fabyha raggiunto il suo picco massimo diconnessi contemporaneamente ai server di gioco: 105.093. Al momento di scrivere questa, icollegati sono più di novantamila, come rilevato da SteamDB. Si tratta di numeri ragguardevoli, soprattutto pensando che stiamo parlando di un gioco con ormai ...

