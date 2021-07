Convention Alis | Gasparri | Dopo Draghi si torni a Governi espressione di volontà popolare

(Di sabato 3 luglio 2021) “, necessario per completare il progetto del famoso Pnrr e per le procedure di vaccinazione, sarà necessario ritornare ache sianodella. Questo Paese tre anni fa ha votato l’antipolitica totale ma ora occorre rivalutare la politica. Per fare tutte le cose di cui si è discusso oggi ad, logistica e quant’altro, da Tav a Libia, serve più politica”. Lo afferma il senatore Maurizio, presidente della Giunta elezioni e immunità di Palazzo Madama, intervenendo oggi alla giornata conclusiva della ...

Advertising

ship2shore_it : La convention di ALIS a Sorrento (2^ e 3^ giornata) - ildenaro_it : #Convention @ALIS_italia @luigidimaio: A #Sorrento il #G20 dei #ministri del #Commercio - zazoomblog : Convention Alis Di Maio: A Sorrento il G20 dei ministri del Commercio - #Convention #Maio: #Sorrento #ministri - ildenaro_it : #Sud, il #ministro @mara_carfagna intervenendo alla #convention @ALIS_italia a #Sorrento: #Stop al #criterio della… - ildenaro_it : #PNRR, il #governatore @VincenzoDeLuca alla #convention @ALIS_italia: #Operazione #verità sulle #risorse #destinate… -

Ultime Notizie dalla rete : Convention Alis

Il Denaro

di Enzo Senatore 'La Transizione green del sistema portuale tra Europa e semplificazione': è il tema del primo dibattito organizzato nell'ultima giornata dellaA Sorrento. Apre Fulvio Lino Di Blasio, presidente AdSP Mar Adriatico Settentrionale, che traccia un elenco dei progetti portati a termine, mentre Antonio Errigo, vicedirettore di,...La seconda intervista a tu per tu nell'ultima giornata dellaa Sorrento vede protagonista il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e Nunzia De Girolamo. Partenza con la politica e i nodi del M5S. 'Troveremo una sintesi - spiega - del resto ...“Dopo Draghi, necessario per completare il progetto del famoso Pnrr e per le procedure di vaccinazione, sarà necessario ritornare a governi che siano espressione della volontà popolare. Questo Paese t ...“Nonostante la drammaticità della pandemia un principio è emerso con chiarezza come prioritario: il diritto universale alla salute, che non potrà mai più essere sacrificato sull’altare dei vincoli di ...