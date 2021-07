Coccodrillo 1996 | uno spaccato di vita di uno stupratore

(Di sabato 3 luglio 2021)Titolo originale: Ag-o Anno:Paese: Corea del Sud Genere: Drammatico Produzione: Joyoung Films Durata: 100 min Regia: Kim Ki-duk Sceneggiatura: Kim Ki-duk Fotografia: Lee Dong-Sam Montaggio: Park Gok-ji Musiche: Lee Mun-Hee Attori: Cho Jae-Hyun, Jon Mu-Song, Woo Yun-kyeong, Jae-hong Ahn, prima pellicola del cineasta sudcoreano Kim Ki-duk (La samaritana, Pietà, Il prigioniero coreano), realizzata nel, venne distribuita, in Italia solo nell’agosto 2014 all’interno di Fuori orario. Cose (mai) viste, programma notturno in onda su Rai 3. ...

