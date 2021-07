Andare a Wembley per la semifinale? La beffa dall’Uefa ai tifosi italiani: biglietti solo a chi è già lì (Di sabato 3 luglio 2021) Nessuna possibilità per i tifosi italiani che speravano di poter sorvolare la Manica e approdare allo stadio di Wembley a tifare Italia per la semifinale degli Europei di martedì prossimo contro la Spagna. La Uefa, infatti, oltre a riservare 125 biglietti ai membri della Figc, ha deciso di destinare una quota di 6.400 biglietti ai tifosi azzurri con una limitazione non di poco conto. Le prevendite apriranno domani, 4 luglio, alle ore 10 sul sito di Uefa Euro 2020. Ma ci sarà una clausola da rispettare. I biglietti potranno infatti essere acquistati ... Leggi su open.online (Di sabato 3 luglio 2021) Nessuna possibilità per iche speravano di poter sorvolare la Manica e approdare allo stadio dia tifare Italia per ladegli Europei di martedì prossimo contro la Spagna. La Uefa, infatti, oltre a riservare 125ai membri della Figc, ha deciso di destinare una quota di 6.400aiazzurri con una limitazione non di poco conto. Le prevendite apriranno domani, 4 luglio, alle ore 10 sul sito di Uefa Euro 2020. Ma ci sarà una clausola da rispettare. Ipotranno infatti essere acquistati ...

Advertising

albertopierant : Volevo chiedere qual è la migliore compagnia aerea per andare a Wembley dato che la mia Spagna è già in finale vorrei vederla - Mills_______ : RT @ReadyPlayer1___: Quindi l'inghilterra dovesse andare in finale giocherà 6 partite su 7 a Wembley ahahahahahaha MERDAAAAA @ceferino - ReadyPlayer1___ : Quindi l'inghilterra dovesse andare in finale giocherà 6 partite su 7 a Wembley ahahahahahaha MERDAAAAA @ceferino - stefanoa99 : E niente, ci tocca andare a Wembley a togliere il sorriso a questi inglesi. #UcrainaInghilterra - softyavel : RT @TAEK0SM0: Italia che vince perché vuole giustamente andare al wembley dove si sono esibiti quegli gnocconi dei bangtan -