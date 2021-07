Aggrediti con mazze da baseball in un centro commerciale a Mantova: morto 23enne, gravissimo un 35enne (Di sabato 3 luglio 2021) Brutale pestaggio a Mantova, dove due uomini sono stati Aggrediti con mazze da baseball e spranghe di ferro da un gruppo di 5-6 persone. Il più giovane, un 23enne di nazionalità albanese, è morto questo pomeriggio, mentre resta in gravissime condizioni il 35enne italiano, seconda vittima dell’aggressione. Si indaga sui motivi di quella che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata una vera e propria missione punitiva, probabilmente per motivi di droga. Pestaggio con mazze da baseball a Mantova: ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 3 luglio 2021) Brutale pestaggio a, dove due uomini sono staticondae spranghe di ferro da un gruppo di 5-6 persone. Il più giovane, undi nazionalità albanese, èquesto pomeriggio, mentre resta in gravissime condizioni ilitaliano, seconda vittima dell’aggressione. Si indaga sui motivi di quella che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata una vera e propria missione punitiva, probabilmente per motivi di droga. Pestaggio conda: ...

