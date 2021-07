?M5s, Conte approva la mediazione, "ma restino fermi i miei punti" (Di sabato 3 luglio 2021) L'incontro di ieri sera Grillo-Fico-Di Maio avrebbe aperto la strada al tentativo di mediazione in extremis sul nuovo statuto pentastellato Leggi su rainews (Di sabato 3 luglio 2021) L'incontro di ieri sera Grillo-Fico-Di Maio avrebbe aperto la strada al tentativo diin extremis sul nuovo statuto pentastellato

Advertising

meb : Mentre Grillo e Conte si concentrano sulle beghe interne al #M5S per fortuna dell’Italia se ne occupa #Draghi!… - matteorenzi : L'Agenda Draghi è ciò che serve al Paese. Gli inconsolabili che rimpiangono Conte fanno del male al Pd. Se persino… - fattoquotidiano : L’atto di mediazione di Beppe #Grillo è arrivato. In serata, mentre tutta Italia era davanti alle tv per seguire la… - IoCivico : Ma Conte ha fatto benissimo a nn palesarsi mai per il #M5S , se nn alla fine è solo in parte, ha evitato la gogna m… - mpiacenonaver1 : RT @meb: Mentre Grillo e Conte si concentrano sulle beghe interne al #M5S per fortuna dell’Italia se ne occupa #Draghi! @mediaset_tg4 https… -