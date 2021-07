Whirpool lancia le lavatrici Supreme Silence | lavaggi notturni e tranquillità anche in centrifuga

Advertising

Digital_Day : I vicini vi svegliano con la centrifuga alle 2 di mattina? Whirpool ha la soluzione per voi: le nuove lavatrici ult… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirpool lancia

ilmattino.it

... a Napoli presso la Sala sociale della fabbrica. Nel pomeriggio, alle 15 si svolgerà (... Per l'occasione, "Libera Ravenna" , con il patrocinio del Comune,un'iniziativa sui social ...... a Napoli presso la Sala sociale della fabbrica. Nel pomeriggio, alle 15 si svolgerà (... Per l'occasione, "Libera Ravenna" , con il patrocinio del Comune,un'iniziativa sui social ...Whirlpool prosegue il proprio sviluppo come brand di elettrodomestici orientati all’innovazione nel campo del “wellbeing” con il lancio di Supreme Silence, una lavatrice di ...Avere respiro fino a ottobre significa poter ragionare con il Governo su un piano di reindustrializzazione serio anche con un impegno diretto se necessario, dello Stato'.? 'Lo stabilimento di Napoli è ...