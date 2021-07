Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021)DEL 2 LUGLIOORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA LA A1 MILANO NAPOLI DOVE PER CANTIERI IN CORSO SI STA IN CODA PER 2 KM IN DIREZIONE NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI FORTI DISAGI IN QUESTO CASO PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA, TRA PONTALTO E TERRACINA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA STESSA APPIA E LA DIRAMAZIONESUD SUL ...