Temptation Island e la normalizzazione del maschio che non spolvera

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 2 luglio 2021) Scopare, non scopa nessuno. Tra le coppie di lungo corso, dico; nella vita, dico, e quindi anche a, il trattato d’antropologia con cui ogni estate Maria De Filippi si conferma la miglior facoltà universitaria italiana. La me ventenne era convinta che gli unici sposati non scopanti fossero i suoi genitori (dovevano esserne convinti anche loro, a giudicare dalle piazzate nel corso delle quali si rinfacciavano una vita senza copule). La me ultraquarantenne credeva d’aver dismesso la capacità di stupirsi, finché un’amica non le disse che, col marito, scopava assai di frequente. Ma in che senso? Con quello con cui vivi? Con quello con cui ...