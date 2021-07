«Tale e Quale Show», cambia (anche) la giuria (Di venerdì 2 luglio 2021) Il cast, ancora, non è stato ufficializzato. Ma, la stessa volontà di rinnovamento che sembra essersi vista nella scelta dei primi concorrenti, si dice abbia pervaso l’intero apparato di Tale e Quale Show. Il programma Rai, di ritorno in palinsesto l’autunno prossimo, avrebbe deciso di sostituire parte della propria giuria. Loretta Goggi sarebbe l’unica ad essere stata confermata. La Rai, poi, starebbe vagliando altro: nomi che, come con il cast, possano avvicinare allo show un nuovo pubblico. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 luglio 2021) Il cast, ancora, non è stato ufficializzato. Ma, la stessa volontà di rinnovamento che sembra essersi vista nella scelta dei primi concorrenti, si dice abbia pervaso l’intero apparato di Tale e Quale Show. Il programma Rai, di ritorno in palinsesto l’autunno prossimo, avrebbe deciso di sostituire parte della propria giuria. Loretta Goggi sarebbe l’unica ad essere stata confermata. La Rai, poi, starebbe vagliando altro: nomi che, come con il cast, possano avvicinare allo show un nuovo pubblico.

