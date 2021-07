Strage del Mottarone, ci sono altri 11 indagati (Di venerdì 2 luglio 2021) Si allarga l’inchiesta sulla Strage del Mottarone in cui sono morte 14 persone. Oltre al gestore della funivia Luigi Nerini, al direttore d’esercizio Enrico Perocchio e al capo servizio Gabriele Tadini oggi – venerdì 2 luglio – si sono aggiunti altri 11 indagati, tra cui due società, Ferrovie del Mottarone e Leitner: quest’ultima si occupava della manutenzione dell’impianto. Nell’elenco degli indagati figura tra gli altri Rino Fanetti, “dipendente Leitner” che “in data 22 novembre 2016 ha eseguito la testa fusa della fune traente superiore ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 luglio 2021) Si allarga l’inchiesta sulladelin cuimorte 14 persone. Oltre al gestore della funivia Luigi Nerini, al direttore d’esercizio Enrico Perocchio e al capo servizio Gabriele Tadini oggi – venerdì 2 luglio – siaggiunti11, tra cui due società, Ferrovie dele Leitner: quest’ultima si occupava della manutenzione dell’impianto. Nell’elenco deglifigura tra gliRino Fanetti, “dipendente Leitner” che “in data 22 novembre 2016 ha eseguito la testa fusa della fune traente superiore ...

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione dell'anniversario della strage di #Ustica: - LegaSalvini : #Morelli: Si dovrà difendere a spese proprie il poliziotto che ha sparato ad un fanatico del jihad, armato di colte… - MakeDavero : RT @nelloscavo: #Libia apre inchiesta sulla mancata strage di #migranti a pochi giorni dal voto italiano per rifinanziare i guardacoste lib… - pepo1913 : RT @nelloscavo: #Libia apre inchiesta sulla mancata strage di #migranti a pochi giorni dal voto italiano per rifinanziare i guardacoste lib… - infoitinterno : Strage del Mottarone del 23 maggio 2021 | Quattro torinesi indagati | 2 luglio 2021 -