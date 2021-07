Spagna in semifinale a Euro 2020, Svizzera battuta ai rigori (Di venerdì 2 luglio 2021) La Spagna batte la Svizzera ai rigori e avanza in semifinale a Euro 2020, dove ora attende la vincente di Italia-Belgio. La sfida alla Gazprom Arena finisce 1-1 ai tempi regolamentari e, dopo i supplementari senza gol nonostante l’inferiorità numerica degli elvetici per il rosso a Freuler, sono decisive le parate di Unai Simon e l’errore dal dischetto di Ruben Vargas. La Spagna trova il vantaggio dopo appena 8 minuti, complice la sfortunata deviazione nella propria porta dello svizzero Zakaria sulla conclusione di Jordi Alba. La risposta degli elvetici arriva nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Labatte laaie avanza in, dove ora attende la vincente di Italia-Belgio. La sfida alla Gazprom Arena finisce 1-1 ai tempi regolamentari e, dopo i supplementari senza gol nonostante l’inferiorità numerica degli elvetici per il rosso a Freuler, sono decisive le parate di Unai Simon e l’errore dal dischetto di Ruben Vargas. Latrova il vantaggio dopo appena 8 minuti, complice la sfortunata deviazione nella propria porta dello svizzero Zakaria sulla conclusione di Jordi Alba. La risposta degli elvetici arriva nella ...

